Анкара, , 12:23 — REGNUM Проводимые в Турции токсикологические исследования российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» показали хорошие промежуточные результаты. Об этом 9 апреля в интервью газете Hurriyet заявил глава министерства здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

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Глава ведомства сообщил, что накануне провёл переговоры с министром здравоохранения России, а уже на следующей неделе переговоры с российской стороной продолжатся.

«Альтернатива — российская вакцина «Спутник V», — добавил Коджа. — Мы начали (исследовать) её токсикологию. Промежуточные результаты получились хорошими, мы продолжаем исследования».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с одним из ведущих производителей фармацевтической продукции Турции о начале производства на территории страны вакцины от COVID-19 «Спутник V». Предполагаемый объём производства — миллионы доз вакцины в год.

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