Москва, , 12:23 — REGNUM Пока Россия не снизит волатильность курса рубля, рассчитывать на его внешнеторговую экспансию не приходится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 апреля заявил политолог, сопредседатель «Партии роста» Сергей Станкевич. Так он прокомментировал высказывание заместителя руководителя Минпромторга РФ Алексея Груздева, который сказал, что полного перехода в расчетах России с Китаем на национальные валюты не случится.

«Доля доллара в расчетах РФ с Китаем радикально сокращена в относительно короткий срок. Еще в 2015 году она превышала 90%, а в прошлом году впервые упала ниже 50%. Но чем мы заместили доллар? Теперь в наших расчетах 30% приходится на евро, 17% — на юань, только 7% — на рубль. И эта скромная доля не меняется и вряд ли изменится, — сказал Станкевич. — Пока Россия не снизит волатильность курса рубля, рассчитывать на внешнеторговую экспансию нашей валюты не приходится».

Как подчеркнул политолог, Китай со своей стороны охотно наращивает расчеты в юанях.

«Все юани, которые он заплатит России, вернутся в Китай в оплату за китайские же товары. То есть будет двойной заработок, — сказал Станкевич. — Поэтому нам стоит ускорить работы над созданием цифрового рубля, эмитируемого ЦБ. Такую работу ведут и Китай, и еще 70% центробанков мира. Перевод стратегически значимой части торгового оборота на ЦВЦБ (цифровая валюта центрального банка, CBDC) создаст новые возможности для быстрых и безопасных расчетов без использования доллара и системы SWIFT. А самое главное, надо наращивать физический объем нашей торговли. Нынешний уровень в 104 млрд долларов в год совершенно не достаточен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что к концу 2021 года курс юаня по отношению к американской валюте укрепится до 6,6 юаня за один доллар.

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