Пенза, 9 апреля 2021, 12:47 — REGNUM В Пензенской области лесные инспекторы во время очередного рейда обнаружили незаконную выкопку деревьев, сообщает пресс-служба регионального минлесхоза.
Нарушение зарегистрировано 6 апреля при патрулировании в Нижне-Шкафтинском-Казарском участковом лесничестве. Инспекторы обнаружили незаконную выкопку деревьев породы липа в количестве 84 штук. Общий объем древесины составил 15,96 куб. метров. Сумма ущерба оценивается в 85 593 рубля.
Как оказалось, нарушителем стал житель Саратовской области. Информация об инциденте направлена в правоохранительные органы.
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