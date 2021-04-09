Краснодар, , 12:22 — REGNUM Весеннюю посевную кампанию в Краснодарском крае планируют завершить к 1 мая, сообщили в пресс-службе администрации региона 9 апреля. В этом году аграрии рассчитывают получить большой урожай зерновых.

«Сейчас погодные условия на Кубани складываются значительно благоприятнее, чем в 2020 году. Говорить о видах на урожай еще рано, но, по нашим прогнозам, есть все предпосылки собрать его на уровне 2019 года. Это около 14 млн тонн зерна, 320 тыс. тонн сои, 8 млн тонн сахарной свеклы», — прокомментировал вице-губернатор Андрей Коробка.

Основная часть озимых на данный момент находятся в хорошем состоянии, аграрии проводят все необходимые агротехнические мероприятия. До 1 мая планируется завершить яровой сев: по данным на 9 апреля уже засеяно более 220 тыс. га, что составляет 13% от плана.