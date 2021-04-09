Кострома, , 13:09 — REGNUM Администрация города Костромы пытается найти средства на проведение комплексного обследования пассажиропотока — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Остановка в Костроме © Наталья Диева

Напомним, в сентябре 2021 года мэрия планирует заключить новые 5-летние контракты на обслуживание муниципальных маршрутов. Для того, чтобы сформулировать требования к перевозчикам, в городе должны провести обследование пассажиропотока. Исследование необходимо для того, чтобы оптимизировать маршрутную сеть и рассчитать удобные интервалы движения транспорта. Однако, из-за недостатка средств конкурс на исследование пока не объявлен.

«Денег на проведение обследования у нас пока нет. Мы собрали ценовые предложения от НИИ, они просят за обследование больше 15 миллионов рублей. У нас есть только 4 миллиона. Над вопросом, где найти ещё 11 миллионов рублей, сейчас думает администрация», — прокомментировал ситуацию ИА REGNUM временно исполняющий обязанности руководителя Управления городского пассажирского транспорты Костромы Александр Губанов.

Соответственно, сроки заключения контрактов на городские маршруты могут быть перенесены. Научно-исследовательские институты просят на проведение обследования от 6 до 9 месяцев. В случае, если администрация примет решение обследовать пассажиропоток в сжатые сроки, заключить новые контракты получится осенью 2021 года. Если специалисты будут заниматься изучением проблем общественного транспорта 9 месяцев, разыгрывать конкурсы на обслуживание маршрутов будут уже в 2022 году.

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