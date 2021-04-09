В Костроме ищут деньги на решение проблем с общественным транспортом
Кострома, 9 апреля, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Администрация города Костромы пытается найти средства на проведение комплексного обследования пассажиропотока — передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, в сентябре 2021 года мэрия планирует заключить новые 5-летние контракты на обслуживание муниципальных маршрутов. Для того, чтобы сформулировать требования к перевозчикам, в городе должны провести обследование пассажиропотока. Исследование необходимо для того, чтобы оптимизировать маршрутную сеть и рассчитать удобные интервалы движения транспорта. Однако, из-за недостатка средств конкурс на исследование пока не объявлен.
Соответственно, сроки заключения контрактов на городские маршруты могут быть перенесены. Научно-исследовательские институты просят на проведение обследования от 6 до 9 месяцев. В случае, если администрация примет решение обследовать пассажиропоток в сжатые сроки, заключить новые контракты получится осенью 2021 года. Если специалисты будут заниматься изучением проблем общественного транспорта 9 месяцев, разыгрывать конкурсы на обслуживание маршрутов будут уже в 2022 году.