Вашингтон, , 12:22 — REGNUM Компания Ford представит три новые версии кроссовера Ford Explorer 2021 модельного года. Об этом сообщает портал Carsweek.

Так, автопроизводитель представит версию Enthusiast ST, которая является бюджетным вариантом Explorer ST. Ford Explorer в данной версии получил 400-сильный мотор с турбонаддувом на 3,0 л. В качестве трансмиссии идёт 10-ступенчатый «автомат». Стоимость этой версии составляет 49 995 долларов (3 862 113 рублей).

Также кроссовер получит новую версию Explorer Platinum RWD, которая получила такое же оснащение, как Explorer Platinum AWD. При этом у модели более богатая моторная линейка. Platinum RWD имеет в своём оснащении специальные кожаные кресла, кожаное рулевое колесо, опцию опрокидывания дверей, а также подлокотники дверей и передней консоли.

Ещё одна новая версия Explorer — это Platinum Hybrid стоимостью от 53 085 долларов (4 100 816 рублей). Данная версия получила гибридную систему, в которую входит шестицилиндровый двигатель объёмом 3,3 л, а также электромотор. Общая мощность установки составляет 318 л. с. и 437 Нм крутящего момента.

Напомним, компания Ford представит обновлённый седан Escort для китайского авторынка.

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