Джакарта, , 12:20 — REGNUM Индонезия продолжает поощрять усилия по укреплению сотрудничества между молодежью Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Италией, сообщает Antara.

Посол Индонезии в Италии Эсти Андаяни заявил, что количество молодых людей в Италии в возрасте от 15 до 34 лет достигло 13,5 млн человек, а в АСЕАН — 223 млн молодых людей.

«Молодое поколение является важной стороной в поддержке наших совместных усилий по противодействию пандемии и достижению целей в области устойчивого развития», — заявил посол Индонезии в Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала британское правительство предоставить равный и справедливый доступ к вакцине от COVID-19.

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