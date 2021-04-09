9 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

Игорь Галактионов, , 13:03 — REGNUM В отсутствие значимых новостей в четверг, 8 апреля, цены на нефть не показали сколь-либо значимой динамики. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent незначительно подросли благодаря слабости американской валюты. С начала недели индекс доллара США DXY, который отражает курс американской валюты по отношению к шести другим мировым валютам, уже потерял порядка 1%, обновив 8 апреля двухнедельные минимумы. Для покупателей, средства которых номинированы в других валютах, слабый доллар делает нефть более доступной.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Нефть марки Brentторгуется по цене выше $63 за баррель, закрепившись в широком боковике $60−65 на протяжении последних трех недель. В ближайшей перспективе такая боковая динамика все еще может остаться актуальной. Однако если говорить о среднесрочном горизонте, то здесь сохраняется потенциал для коррекции нефтяных цен на уровне$57,5−59 за баррель Brent. Давление на цены могут оказать как потенциальное повышение квот добычи и рост поставок со стороны стран ОПЕК+, так и возможное восстановление экспорта из Ирана.

Сегодня, 9 апреля, будет опубликована очередная еженедельная статистика по буровой активности в США от нефтесервисной компании BakerHughes. Напомним, что число активных буровых установок в США стабильно растет начиная с 3-го квартала 2020 года, когда был достигнут минимум. Согласно последнему отчету, опубликованному на прошлой неделе (29 марта Ч 4 апреля), число буровых установок достигло 337 штук, что является достаточным для поддержки стабильного уровня нефтедобычи. И по мере увеличения активизации нефтедобытчиков в США объем предложения также может увеличиваться, влияя на мировой баланс и оказывая сдерживающее влияние на нефтяные цены.

Добыча сланцевой нефти в США

В период высоких нефтяных цен сланцевики становятся прибыльными, получая дополнительные денежные потоки. И эти вливания могут быть потенциально направлены на инвестиции в производство. Однако насколько сами нефтедобытчики заинтересованы в этом, вопрос пока открытый. Многие компании заявляли о своих намерениях направить эти денежные потоки на сокращение долговой нагрузки и вознаграждение инвесторам. При этом не стоит забывать, что ранее сланцевые производители при достижении цен на нефть марки WTI выше $55 за баррель всегда предпочитали вкладывать в расширение производства.