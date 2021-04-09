Лысьва, Пермский край, , 12:19 — REGNUM В Лысьве Пермского края в трёхэтажном многоквартирном доме вечером 8 апреля возник пожар. Очаг возгорания находился под лестничной клеткой. Из-за плотного едкого дыма жильцы не могли самостоятельно покинуть квартиры, сообщает ГУ МЧС по региону.

Для эвакуации 14 человек (из них половина — это дети) пожарным пришлось использовать лестницы. Через окно по трехколенной лестнице спасен один человек, через окно по штурмовой лестнице — четверо детей в возрасте от двух до четырех лет. Еще девять человек покинули дом благодаря надетым спасательным устройствам.

На тушение пожара потребовалось девять минут. Площадь, уничтоженная огнем, составила четыре квадратных метра. Горело имущество жильцов, складированное под лестничной площадкой. Как подчеркнули в ГУ МЧС по региону, такие склады в подъездах являются грубейшим нарушением правил пожарной безопасности.

В качестве версий пожара рассматривается несколько версий: неосторожное обращение с огнём и неисправности электропроводки.