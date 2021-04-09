Сеул, , 12:21 — REGNUM Губернатор южнокорейской провинции Кёнгидо Ли Чжэ Ён возглавил список потенциальных кандидатов на пост следующего президента страны. Об этом сообщает The Hankyoreh со ссылкой на исследовательские компании Embrain Public, Kstat Research, Korea Research International и Hankook Research.

Согласно результатам опроса, проведенного с 5 по 7 апреля среди 1004 человек старше 18 лет, кандидатуру губернатора провинции Кёнгидо поддерживают 24% респондентов, что на 18,9% больше, чем месяц назад.

На втором месте бывший генеральный прокурор Юн Сок Ёль. Уровень поддержки кандидата за месяц упал на 6%, до 18%.

За ним следует бывший председатель Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ён(10%), независимый депутат Хон Чжун Пё и представитель от Народной партии Ан Чхоль Су (по 4%), мэр Сеула О Сэ Хун (3%) и премьер-министр Чон Сэ Гюн (2%).