Воронеж, , 12:17 — REGNUM Организаторы собачьих боёв под Воронежем отделались привлечением к административной ответственности. Итоги проведения процессуальной проверки по факту собачьих боёв в селе Чертовицы Рамонского района корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

«Сотрудниками ОМВД России по Рамонскому району по данному факту проведена процессуальная проверка, установлено что 6 марта в селе Чертовицы Рамонского района было проведено мероприятие с участием значительного количества граждан, одним из элементов которого являлась организация схваток собак. В результате опроса очевидцев и участников данного мероприятия, сведений о том, что оно было организовано из корыстных побуждений и несло цель причинить страдание и боль животным, получено не было», — уточнила Наталья Куликова.

Однако организаторов всё же привлекли к ответственности — административной, за нарушение законодательства в части организации публичных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в соцсетях было распространено видео, снятое в Рамонском районе. На нём видно, что стравливают крупных собак, которые буквально разрывают друг друга. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс.

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