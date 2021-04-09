Ярославль, , 12:16 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков на встрече с журналистами рассказал, как оценивает работу ярославских СМИ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Как ранее сообщало ИА REGNUM журналистку издания 76.ру не пустили на заседание муниципалитета, само СМИ посчитало это препятствованием журналисткой деятельности. Издание опубликовало материал о связи Владимира Волкова с фирмой, которое занимается торговлей воды в Ярославле. И попросило градоначальника прокомментировать опубликованную информацию.

В ответ Владимир Волков перешел к оценкам самого СМИ.

«Журналисты у вас не дотягивают до профессионального уровня. Когда я смотрел ролик, то кроме связей моего прошлого местожительства в Люберецком районе Московской области и людей, которых вы перечислили, никакой связи я не увидел. Лоббирования никакого нет. Характер статьи, скорее всего, заказной. Вы освещаете 25 градусов из 360, будьте объективными. Компания якобы из другого региона? Человек, который работает в этом направлении, коренной ярославец, родившийся в селе Толбухино. Я его знаю, когда я начал работать в Ярославле, он ко мне приехал, спросил. Но я не могу влиять на его желание заниматься бизнесом. Мы не смотрим на прописку, из Салехарда человек или из Ярославля. Главное, чтобы налоги платил», — сказал Владимир Волков.

Также градоначальник сообщил, что мэрия уже судилась с данным СМИ.

«Мы с вами судились, мы выиграли суд. Вторую инстанцию вы проиграли. Вы не исполняете решение суда. Вы считаете себя выше закона? В решении суда написано — опубликовать недостоверную информации и выплатить сумму штрафа человеку, материалы которого вы использовали. Давайте будем честны и освещать правду в полном объеме», — заявил мэр Ярославля.

Оказалось, что юристы мэрии писали судебные претензии и в другие средства массовой информации.

«Ярославские СМИ привыкли руководство города критиковать, но вы первый мэр, который подает в суд на журналистов. Было письмо от вашей юридической службы и нам в «Про город», — заявила главный редактор издания «Про город» Елизавета Костишина.

В ответ мэр оценил работу журналистов ярославских СМИ, выпускающих критические публикации о работе мэрии.

«Профессиональное сообщество журналистов анализирует ситуацию, но в контексте «Все виноваты». Я как мэр не подавал в суд ни на кого. Первый мэр и не последний, который не подает в суды. Подает правовое управление. У нас есть юристы, которые действуют полностью самостоятельно. Если вас поливают грязью, предоставляют недостоверную информацию, пользуются ресурсом и вводят в заблуждение всех читателей. Если нарушен закон, если СМИ занимается клеветой, предоставляет недостоверную информацию, каждый гражданин имеет возможность воспользоваться своим правом. Работает система, и должен работать закон», — подчеркнул Владимир Волков.

Напомним, что 7 апреля мэр также заявил, что намерен подать иск о защите чести и достоинства на депутата муниципалитета Ярославля Анатолий Каширина.

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