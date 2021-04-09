Москва, , 12:12 — REGNUM Депутаты Госдумы примут участие в наблюдении за проведением референдума по проекту новой Конституции Киргизии, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Депутаты участвуют в составе миссий наблюдателей: от ПА ОДКБ в Бишкеке будет работать Анатолий Выборный («Единая Россия»), от ШОС — Антон Морозов (ЛДПР), от МПА СНГ — Казбек Тайсаев (КПРФ).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, референдум в Киргизии состоится 11 апреля. В частности, в изменениях в конституцию речь идёт об усилении полномочий президента, сокращении срока его правления страной с шести до пяти лет и разрешении одному и тому же человеку занимать высший пост в республике два раза подряд.

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