Сургут, Югра, , 12:12 — REGNUM Жители Сургута, чьи земельные участки попадают в зону строительства нового моста через Обь, могут получить денежную компенсацию. Об этом сообщает «СургутИнформ — ТВ» в репортаже с общественных слушаний.

В зону строительства нового моста под Сургутом попали три земельных участка, отведённых для сельскохозяйственных нужд. Владельцы данных сельхозугодий на слушания не пришли. Им предложат либо денежную компенсацию, либо иные земельные участки.

Отмечается, что будущий мост через Обь пройдёт через восточную объездную дорогу Сургута в районе дачного кооператива «Речник» и выйдет около комплекса «Каменный мыс». Сдача моста в эксплуатацию намечена на 2025 год.

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