Чита, , 12:11 — REGNUM За период с 29 марта по 5 апреля 2021 года в Забайкальском крае прирост цен на капусту белокочанную свежую составил 5,6%, сахар-песок — 2%, морковь — 1,9%. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

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Также известно, что цены макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта повысились на 1%, масло подсолнечное — на 0,7%, крупу гречневую-ядрицу — на 0,6%, рис шлифованный — на 0,5%, лук репчатый и куры охлажденные и мороженные — на 0,4%, масло сливочное — на 0,3%, молоко питьевое цельное пастеризованное (2,5−3,2%) жирности и консервы овощные для детского питания — на 0,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 по 29 марта 2021 года прирост цен на капусту белокочанную свежую в Забайкалье составил 4,8%, помидоры свежие — 4,7%, молоко питьевое цельное стерилизованное (2,5−3,2% жирности) — 4,3%.

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