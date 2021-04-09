Киев, 9 апреля 2021, 12:16 — REGNUM Украине стоит ожидать начала военного противостояния с Россией. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква 9 апреля в интервью изданию «Левый берег».
По его словам, такая информация есть у украинских спецслужб.
Жовква рассказал, что с момента получении информации о перемещении российских войск у границ Украины президент страны Владимир Зеленский провёл переговоры с президентом США, премьер-министрами Великобритании и Канады, а также генсеком НАТО.
Напомним, ранее военные эксперты американского журнала Forbes пришли к выводу, что у вооружённых сил Украины нет шансов в случае прямого столкновения с российской боевой авиацией.
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