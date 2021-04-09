Киев, , 12:16 — REGNUM Украине стоит ожидать начала военного противостояния с Россией. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква 9 апреля в интервью изданию «Левый берег».

По его словам, такая информация есть у украинских спецслужб.

«Эта информация, скажем так, есть у соответствующих украинских структур. Мы в своей работе также пользуемся их информацией и доводим её до [сведения] наших партнёров», — сказал чиновник.

Жовква рассказал, что с момента получении информации о перемещении российских войск у границ Украины президент страны Владимир Зеленский провёл переговоры с президентом США, премьер-министрами Великобритании и Канады, а также генсеком НАТО.

«С каждым из этих лидеров президент Зеленский не только обменялся данными, но и получил от них чёткие и своевременные сигналы поддержки», — добавил он.

Напомним, ранее военные эксперты американского журнала Forbes пришли к выводу, что у вооружённых сил Украины нет шансов в случае прямого столкновения с российской боевой авиацией.

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