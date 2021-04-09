Москва, , 12:11 — REGNUM Более половины граждан России — 55% — доверяют президенту Владимиру Путину. Это показал опрос Фонда общественного мнения, итоги которого опубликованы 9 апреля.

«Скорее доверяю», — так ответили 4 апреля на вопрос о доверии главе государства 55% респондентов. Ещё 34% выбрали вариант «скорее не доверяю», а 11% затруднились с ответом.

Соотношение ответов не изменилось в предыдущего опроса, который проходил 28 марта. А вот 7 марта доверяли президенту 57% респондентов. В целом за год уровень доверия колебался от 63% в начале апреля 2020 года до 53% в январе и феврале текущего года.

Скорее хорошо оценивают работу президента в настоящее время 59% опрошенных, скорее плохо — 27%, а 14% затруднились ответить.

Опрос проходил с участием 3000 респондентов, проживающих в 207 населённых пунктах в 73 регионах РФ. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.