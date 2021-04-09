Симферополь, , 12:11 — REGNUM О подробностях задержания исламистов, готовящих террористический акт в столице Крыма Симферополе сообщили в Центре общественных связей ФСБ России 9 апреля.

Как уточняется, в ходе обыском в местах проживания двух подозреваемых в подготовке терактов граждан России 1992 и 1999 годов рождения обнаружены и изъяты компоненты для изготовления СВУ с поражающими элементами, взрывчатые вещества.

«В используемых средствах связи обнаружены инструкции по производству взрывчатых веществ и взрывных устройств, переписка и обмен голосовыми сообщениями с эмиссарами МТО с обсуждением планируемых терактов, подтверждающие причастность задержанных к пропаганде и финансированию терроризма», — добавили в ФСБ.

ФСБ возбудила уголовные дела по статьям о содействии террористической деятельности, пропаганде терроризма, незаконном изготовлении взрывных устройств. Также решается вопрос о дополнительной квалификации по статье о приготовлении терактов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Симферополе ФСБ задержала двоих сторонников запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовивших террористическую атаку на одно из образовательных учреждений Симферополя.

Читайте ранее в этом сюжете: В Симферополе предотвращён теракт