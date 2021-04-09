Осло, , 12:12 — REGNUM Штраф по делу о нарушении законодательства по борьбе с инфекционными заболеваниями во время празднования своего 60-летия выписан премьер-министру Норвегии Эрне Сульберг. Об этом 9 апреля заявил на пресс-конференции начальник полицейского управления округа Сёр-Эст Уле Сэверуд.

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«Сульберг является высшим должностным лицом государства. Полиция полагает, что правильно будет наложить штраф. Таким образом, Сульберг оштрафована на 20 тысяч крон», — сказал он.

При этом супруг норвежского премьер-министра, также проходивший по данному делу, смог избежать штрафа, несмотря на то, что он также признан виновным в нарушении правил карантинной безопасности.

Отметим, полиция Норвегии начала в марте расследование после того, как стало известно, что Сульберг и ее семья собрались отпраздновать 60-летия премьер-министра, на котором присутствовало больше гостей, чем это позволено мерами по борьбе с распространением коронавируса (не более десяти человек).