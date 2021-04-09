Ульяновск, , 12:09 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских назвал основной задачей формирование правительства. Он заверил, что «не будет никакого засилья москвичей, каких-то варягов», опора будет делаться на «местные кадры». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил на пресс-подходе, отвечая на вопросы журналистов.

Говоря о планах, врио губернатора отметил, что начнёт свою работу «со знакомства с регионом». И тут же уточнил, что Ульяновская область не является ему неизвестной, так как он не раз здесь бывал.

«И в 90-ые годы видел, что здесь происходило, и в 2000-ые. На самом деле, есть динамика положительная. Мы подхватим эту работу. Основные мерилом в моей деятельности, как я это вижу, — это благосостояние людей и их благополучие материальное. Поэтому в этом ключе планирую дальше двигаться. Буду встречаться с людьми, посещу все районы, надо понять, какие болевые точки, на чём надо сосредотачиваться», — отметил вновь назначенный руководитель региона.

Он также подчеркнул, что «основная задача, которая сейчас стоит, — формирование правительства»:

«Естественно, смею вас заверить, что не будет никакого засилья москвичей, каких-то варягов — я вот один перед вами стою, со мной ещё 2 — 3 человека попозже подтянутся, присоединятся к работе. Но мы будем опираться на местные кадры. Я уверен, что они здесь есть».

Напомним, 8 апреля Алесей Русских на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявлял, что «основное мерило работы губернатора» — «это благосостояние населения, жизненный уровень». Глава государства, в свою очередь, призвал вновь назначенного руководителя региона «бережно относиться к людям», с которыми он начнёт работать.

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Как сообщало ИА REGNUM, член КПРФ 52-летний Алексей Русских назначен на пост врио губернатора Ульяновской области 8 апреля указом президента России Владимира Путина. Сам он родом из Ижевска (Удмуртия), с сентября 2018 года работает сенатором от Московской области. Является участником программы подготовки кадрового резерва для госслужбы. Он сменил 61-летнего Сергея Морозова, который работал губернатором Ульяновской области более 15 лет, с декабря 2004 года.

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