Ульяновск, 9 апреля 2021, 12:09 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских назвал основной задачей формирование правительства. Он заверил, что «не будет никакого засилья москвичей, каких-то варягов», опора будет делаться на «местные кадры». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил на пресс-подходе, отвечая на вопросы журналистов.
Говоря о планах, врио губернатора отметил, что начнёт свою работу «со знакомства с регионом». И тут же уточнил, что Ульяновская область не является ему неизвестной, так как он не раз здесь бывал.
Он также подчеркнул, что «основная задача, которая сейчас стоит, — формирование правительства»:
Напомним, 8 апреля Алесей Русских на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявлял, что «основное мерило работы губернатора» — «это благосостояние населения, жизненный уровень». Глава государства, в свою очередь, призвал вновь назначенного руководителя региона «бережно относиться к людям», с которыми он начнёт работать.
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Как сообщало ИА REGNUM, член КПРФ 52-летний Алексей Русских назначен на пост врио губернатора Ульяновской области 8 апреля указом президента России Владимира Путина. Сам он родом из Ижевска (Удмуртия), с сентября 2018 года работает сенатором от Московской области. Является участником программы подготовки кадрового резерва для госслужбы. Он сменил 61-летнего Сергея Морозова, который работал губернатором Ульяновской области более 15 лет, с декабря 2004 года.
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