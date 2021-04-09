Краснодар, , 12:08 — REGNUM Экс-главный тренер футбольного клуб «Краснодар» Мурад Мусаев расказал о причинах неудач команды в весенней части сезона. Об этом 9 апреля сообщает Sports.ru.

После зимнего перерыва «Краснодар» дважды уступил «Динамо» (Загреб) в 1/16 финала Лиги Европы, проиграл «Сочи» в 1/8 финала Кубка России, выиграл 1 из 5 в РПЛ.

Мусаев подчеркнул, что на неудачные результаты могло повлиять не только отсутствие ряда игроков, но и поражение в товарищеской игре с «Краснодаром».

"В конце подготовки мы потеряли Рамиреса, выбыл Вандерсон. … Так и не вернулись в общую группу Сафонов и Петров, хотя мы рассчитывали, что на сборах они будут работать в ней. В последнюю неделю во время тренировок произошло несколько ситуаций… Я понимал, что это последние дни сборов, ребятам тяжело психологически», — отметил он.

«Мы провалили последний контрольный матч против «Локомотива» (0:4) — неуверенность после него перешла в официальные игры», — подытожил он.

Мусаев подал в отставку 3 апреля.