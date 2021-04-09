Москва, , 12:08 — REGNUM Девятый банк за 2021 год остался без лицензии в России. «Нефтепромбанк» из топ-250 стал также седьмым банком, покидающим рынок не по своей воле. ИА REGNUM выяснило, кому принадлежал АКБ, лицензию которого отозвал Центробанк России 9 апреля 2021 года.

Учрежденный в ноябре 1992 года АКБ по размеру капитала находился на 201-м месте в РФ. Среди причин отзыва лицензии регулятор называл утрату собственного капитала, операции с признаками вывода активов, нарушение профильного законодательство и высорискованную кредитную политику в 2020—2021 годы, которая привела к накоплению невозвратных ссуд. При этом ссуды, которые выдавались гражданам, по мнению ЦБ РФ, обладали признаками вывода денежных средств.

По данным «Агентства по страхованию вкладов», выплаты вкладчикам рухнувшего банка начнутся не позднее 23 апреля 2021 года. Их общий объём оценивается в 2,6 млрд рублей.

На сайте банка, пока он был доступен, фигурировали сведения, что Минэкономразвития РФ включило АКБ в список уполномоченных банков — участников программы льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса.

У общества было шесть крупных акционеров. На конец декабря 2020 года 40% акций АКБ было у московского ООО «Страховая компания «Арсенал», которое учреждено в феврале 2004 года и принадлежит ООО «Рубикон-13» и ООО «Арсеналъ-капитал». Конечными бенефициарами этих двух компаний являются Владимир Смирнов, Сергей Ковалев и Сергей Лобанов.

Еще 19,9% акций принадлежали ООО «Еврофактор-2000», учрежденному в 2000 году в Москве. Конечный бенефициар — Максим Пахомов, которому принадлежит 50%. Сергей Мельников, ранее владевший долей, ряды собственников фирмы покинул. Также 18,66% акций банка было у ООО «Европласт-капитал-2002», которым на 50% владеет Владимир Цубаренко. Из состава собственников вышла также Ольга Карабанова.

Среди акционеров АКБ: Светлана Кекух — 9,99%, Сергей Губанов — 3,5% и ООО «Главхимпроект» с долей 7,85%.

Напомним, восемь банков за 2021 год остались без лицензии, и только два из них покинули рынок по собственному решению.