Черкесск, , 12:07 — REGNUM В Карачаево-Черкесии похищены бюджетные денежные средства, выделенные на содействие безработным в получении других профессий. Подозревается в хищении более 690 тыс. рублей директор образовательной организации, сообщили 9 апреля в пресс-службе МВД по региону.

Организация должна была согласно договору вести профессиональную подготовку по ряду специальностей, в том числе парикмахер, швея, горничная и другим направлениям. Однако, как установили сотрудники МВД, женщина, получая денежные средства на эти цели, клала их себе в карман, а занятия с безработными не проводились.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Установлено более 30 фактов афер на сумму, превысившую 690 тыс. рублей.

Напомним, Карачаево-Черкесия остается в числе субъектов РФ с высоким показателем уровня безработицы. По итогам 2020 года он превысил 14%.

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