Казань, , 12:14 — REGNUM В Татарии на 9 апреля подтверждено 19 732 случая заражения коронавирусом. За сутки заболели еще 34 жителя, днем ранее — 33 человека. Выздоровел за все время 16 841 человек, за сутки выписались 55 пациентов. С начала наблюдения произошли 433 летальных исхода от последствий инфицирования SARS-CoV-2. За последние 24 часа жертвами инфекции стали пять человек. Активными больными являются на сегодняшний день 2458 пациентов.

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В стационары за сутки госпитализировали 12 человек, еще 22 получают лечение на дому. Среди жителей Казани выявили 14 носителей вируса, восемь проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

ИА REGNUM напоминает, по данным на 9 апреля в России за сутки от коронавирусной инфекции умерли 402 человека, полностью выздоровели 9662 ковид-пациента.

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