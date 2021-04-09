Таллин, , 12:07 — REGNUM Многочисленные случаи с изнасилованием женщин после опьянения их лекарственным средством оксибутират натрия в Эстонии так и не стали разбирательством в судах.

По сообщению гостелерадио Эстонии ETV, собранные летом 2018 года общественным активистом Сассем Хенно свидетельства жертв (речь идет о более чем 300 сообщениях) были переданы в прокуратуру. Однако до сих пор дела так и не рассмотрены в судах.

Причинами являются как сложность и запутанность национального законодательства в этом вопросе, так и трудности со сбором доказательств. «К сожалению, такое зачастую очень сложно доказать. Подобные преступления совершаются в четырех стенах при участии двух человек. Мне мало верить жертве, этого недостаточно для обращения в суд», — объяснила ведущий прокурор Саския Каск.

Как сообщила ETV Мейделин Харк, одна из жертв сексуального насилия, доведшая свои обвинения до суда, ей пришлось преодолеть для этого как собственный страх, так и недоверие со стороны правоохранительных органов Эстонии.

«Информирование полиции о сексуальных нападениях — попросту разочарование. Тебя заваливают вопросами, выпытывают неудобные подробности, и, как правило, ничего из этого не выходит. Велика вероятность, что они примут сторону обидчика», — сообщила Харк.

Она добавила, что ей было легче идти в полицию и заявлять о сексуальном преступлении, потому что она — иностранка, гражданка США, и знала, что уедет на родину.

Местным женщинам делать такие признания куда сложнее, считает она. По данным статистики, в Эстонии лишь 5% жертв насилия сообщают об этом правоохранительным органам.