р.п. Нахабино, 9 апреля 2021, 12:06 — REGNUM Линейка боевых роботехнических систем будет расширяться. Об этом 9 апреля в ходе проверки выполнения государственного оборонного заказа «766-м управлением производственно-технологической комплектации» (УПТК), где разрабатываются и выпускаются робототехнические комплексы различного назначения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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Глава оборонного ведомства продемонстрировали уже стоящие на вооружении комплексы «Уран-14» и «Уран-6». Шойгу также осмотрел новый боевой комплекс «Уран-9», 8 единиц которого были переданы Минобороны в январе 2021 года.
По его словам, предполагается, это будут тяжёлые роботы разминирования и «всё, что касается дальнейшего развития разведчиков, роботов радиационной и химической разведки, это касается надводных и подводных роботов».
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Российский министр отметил, что оснащение российской армии робототехническими комплексами военного назначения является одним из приоритетных направлений работы военного ведомства.