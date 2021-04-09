Пермь, , 12:05 — REGNUM В Пермском крае в 2020 году и первом квартале 2021 года под арест отправлено более 25 тыс. немаркированных табачных изделий, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Ведомство проверило 162 предприятия и более 39 тыс. табачных изделий. Арестовано 25 413 пачек сигарет и папирос на сумму свыше 1 млн 356 тыс. рублей.

За отсутствие маркировки в отношении продавцов возбуждено 31 административное производство. Суды рассмотрели уже 11 дел. По ним назначено 101 тыс. рублей штрафов с конфискацией продукции.

Напомним, с 1 июля 2020 года папиросы и сигареты подлежат маркировке.