Москва, , 12:04 — REGNUM Даже если у человека нет антител к коронавирусу, это не значит, что у него отсутствуют защитные клетки памяти. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Мы считаем, что если у человека антитела 1: 400, он еще защищен, когда 1:200 — защиты антителами уже нет, поэтому может возникать гриппоподобный эффект. Но я хотел бы подчеркнуть: если человек не защищен антителами, это совершенно не значит, что он не защищен клетками памяти. Уровень антител может упасть в течение 5−6 месяцев, но если исходно у вакцинорованного он был высоким, то у него должны были выработаться клетки памяти — это одно из основных свойств иммунной системы и целей вакцинации», — сказал Гинцбург.

По его словам, таким образом при вторичной встрече с возбудителем уровень антител восстановится до защитного не в течение трех недель, как было бы в случае первичного контакта с возбудителем, а в течение двух-трех дней, и возбудитель не успеет из носоглотки опуститься в легкие.

Гинцбург пояснил, что человек с хорошими клетками памяти перенесет COVID-19 в виде гриппоподобного симптома, но не в виде поражения легких, госпитализации и медицинского вмешательства.