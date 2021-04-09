Москва, , 12:07 — REGNUM В настоящее время в Турции проходит массовая вакцинация от коронавируса сотрудников туристического сектора. Планируется вакцинировать порядка 1,1 млн человек, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

По данным Минздрава Турции, все сотрудники турбизнеса страны, контактирующие с туристами, будут вакцинированы китайской вакциной Sinopharm до конца апреля 2021 года, то есть до майских праздников.

Прививки от COVID-19 в первую очередь будут сделаны работникам отелей, сотрудникам, гидам, сотрудникам ресторанов и кафе, аэропортов и т. д. Глава Ассоциации туристических агентств Турции Фируз Балыкая уверен, что безопасность туристов будет в значительной мере обеспечена.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкие эксперты считают, что безопасному отдыху в провинции Анталья (90% всего турпотока из РФ) способствуют несколько факторов.

Читайте подробнее: Российским туристам объяснили, безопасен ли отдых в Турции