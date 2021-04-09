Кемерово, , 12:03 — REGNUM Следователи в Кемеровской области начали проверку по факту гибели рабочего на угольном предприятии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, трагедия произошла днём 8 апреля.

Погибший выполнял обязанности по техническому обслуживанию роторной дробилки в горной выработке. По предварительным данным, он перед этим не отключил механизм от электропитания.

«Когда мужчина находился на перегружателе, внезапно произошел запуск механизма. Потеряв равновесие, рабочий упал в чашу дробилки. Коллеги вызвали спасателей, которые подняли его тело на поверхность», — отметили в ведомстве.

Точную причину смерти мужчины установит судмедэкспертиза. Следователи, тем временем, намерены выяснить, проходил ли он инструктаж по технике безопасности.

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