Душанбе, , 12:02 — REGNUM Национальный банк Таджикистана отозвал лицензии у двух кредитных финансовых организаций. Об этом 9 апреля сообщает агентство «Авеста» со ссылкой на финансовый регулятор.

Нацбанк Таджикистана лишил лицензии ЗАО «Бонки Осиё» («Азиатский банк») и ООО «Мадина ва Хамкорон» («Мадина и коллеги»). Правление национального банка приняло соответствующее решение 8 апреля.

Отметим, по состоянию на 1 января 2021 года в Таджикистане работало 69 кредитных финансовых организации, в том числе 18 банков, один исламский банк, 18 микрокредитных депозитных организаций.