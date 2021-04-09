Таллин, , 12:00 — REGNUM По состоянию на 9 апреля в Эстонии проведены 5519 тестов на коронавирус, из них 677 или 12,3% оказались положительными. Об этом сообщили в Департаменте здоровья Эстонии со ссылкой на собственные данные.

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В больницах находятся 608 пациентов с коронавирусом (днем ранее было 621), из них 72 — в отделениях интенсивной терапии, 52 — на аппаратах искусственной вентиляции легких.

От вызванных коронавирусом осложнений за сутки скончались 16 пациентов. Всего с начала пандемии в Эстонии скончались 1006 человек с COVID-19. Таким образом, Эстония по количеству смертей от коронавируса преодолела важный психологический барьер, войдя в печальный клуб «стран-тысячников».

Эстония была последней среди стран Прибалтики по этому показателю. Порог в тысячу смертей от COVID-19 ранее уже преодолели Латвия и Литва.