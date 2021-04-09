Ростов-на-Дону, , 11:59 — REGNUM За последние сутки участие в прививочной кампании от COVID-19 приняли 8,5 тысячи жителей Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили вы донском правительстве 9 апреля.

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С начала вакцинации число привитых против коронавирусной инфекции достигло 183 142 человек (+ 8 512 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 103 728 человек (+ 1 006 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области планируется привить от COVID-19 более 2 млн человек. В настоящее время на Дону развёрнуто более 300 прививочных кабинетов, включая мобильные пункты вакцинации.

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