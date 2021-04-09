Москва, , 11:58 — REGNUM Случаи заражения коронавирусом после вакцинации препаратом «Спутник V» связаны с тем, что не у всех привившихся формируется высокий уровень антител. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Это не секрет: не у всех 100% вакцинированных организм реагирует на вакцинацию одинаково. Да, среднестатистически там создается хороший протективный титр антител, но, как мы знаем, у порядка 8% человек создается защитный уровень антител не настолько высокий, чтобы защитить во всех жизненных обстоятельствах. Например, при длительном контакте с возбудителем, при высоких дозах», — сказал Гинцбург.

По его словам, человек с высокими титрами антител не является переносчиком коронавируса, однако он может стать таковым в случае, если титры антител падают: «Окружающие, которые не вакцинированы, должны соблюдать защитные меры. Да они их и в принципе должны соблюдать, чтобы не заболеть».