Москва, , 11:58 — REGNUM Общий рост цен на недвижимость по всей России едва ли может быть результатом сговора, хотя, безусловно, является следствием злоупотребления монопольным положением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 апреля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал новость о том, что Федеральная антимонопольная служба проверит, насколько обоснован рост цен на жилье.

«Рост цен на недвижимость по всей стране не может быть результатом сговора, потому что слишком много участников рынка, — сказал Делягин. — Хотя в отдельных регионах такое возможно. Но здесь имеет место другое — есть ситуация, когда людям, у которых есть деньги, некуда их вкладывать, и поэтому идет давление на рынок. Во-вторых, сказывается действительное злоупотребление монопольным положением со стороны застройщиков. Потому что когда скачок цен на недвижимость вызван льготной ипотекой, то это классическое злоупотребление монопольным положением. Спрос вырос — зачем увеличивать предложение, когда можно задрать цены? Но это не сговор в целом по стране. Это реакция монопольной среды, не связанных между собой застройщиков на полное отсутствие борьбы со злоупотреблением монопольным положением».

При этом Делягин подчеркнул, что нелепо ждать, будто антимонопольная служба как-то повлияет на рост цен.

«Ее полномочия не предусматривают возможности для ограничения произвола монополий. Более того, возникает ощущение, что для либеральных руководителей российского правительства свобода монополиста грабить потребителя есть единственная реальная свобода предпринимательства», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ФАС проверит обоснованность роста цен на жильё на территории Российской Федерации.

Читайте ранее в этом сюжете: ФАС разберётся с существенным ростом цен на жильё в России