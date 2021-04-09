Вашингтон, , 12:04 — REGNUM У Украины нет шансов в случае прямого столкновения с военно-воздушными силами России. К такому выводу пришли военные аналитики, авторы статьи, опубликованной в американском журнале Forbes.

Авторы материала рассказали, что Украина продала наиболее востребованную часть советского военного наследия, а новые самолёты в ВВС страны не поступали.

В данный момент на вооружении Украины находятся 125 летательных средств, большинство из которых «старше своих пилотов».

Эксперты считают, что Украина могла бы обновить свой воздушный флот, закупив американские самолёты F-15, однако и в этом случае вероятность победы над Россией в воздухе практически нулевая.

«Даже новейшие самолёты и вертолёты не продержатся долго в полномасштабной войне с Россией, на вооружении которой находятся около 500 современных боевых самолётов, располагающихся на близком расстоянии от Украины», — уверены авторы статьи.

Напомним, ранее в китайском издании Asia Times Online вышла статья, в которой были названы основные причины, по которым Украина обостряет ситуацию в Донбассе и пытается максимально испортить отношения с Россией.

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