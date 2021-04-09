Таллин, , 11:57 — REGNUM С пятницы, 9 апреля, правоохранительные органы Эстонии ввели ограничения на количество участников массовых мероприятий у здания парламента страны Рийгикогу.

Об этом сообщил ERR со ссылкой на совместное заявление Департамента полиции и погранохраны и Департамента здоровья Эстонии. Сообщается, что решение было принято после очередного массового собрания ковид-диссидентов в четверг, 8 апреля, на площади Лосси в Таллине. На мероприятии присутствовало более ста человек, большинство из которых не соблюдало дистанцию в 2 метра друг от друга, как того требуют новые правила массовых собраний.

«В случае собрания более 10 человек есть повышенная опасность активного распространения коронавируса. Стоит учитывать то, что тяжелая форма COVID-19 требует больничного лечения и может закончиться смертью, имеет место опасность для жизни людей», — заявил генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно.

Публичные собрания, проходящие на площади Лосси возле здания Рийгикогу, не зарегистрированы в полиции, большинство их участников координирует свои действия через социальную сеть Facebook. У таких мероприятий, как правило, нет официального организатора или дежурного, который отвечал бы за соблюдение требований и безопасность участников.

Из-за нарушения этих требований полиция начала два делопроизводства о проступке в отношении участников митингов.