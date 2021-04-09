Пермь, , 11:56 — REGNUM В администрации Пермского края грядет кадровое изменение. Ее может возглавить Александр Смертин, сообщает ряд СМИ.

Ожидается, что решение будет принято после выхода губернатора Дмитрия Махонина из отпуска — с 12 апреля. После серии решений внутренних конфликтов в регионе Смертин прошел согласование на федеральном уровне, отмечает издание «Коммерсантъ».

По данным информресурсов, пост главы краевой администрации Смертиру предрекали еще осенью 2020 года. Но процесс замедлился из-за согласований.

В настоящее время администрацию региона возглавляет Леонид Политов. Предполагается, что он останется на позиции первого заместителя главы администрации.

Добавим, Александр Смертин после назначения врио губернатора Дмитрия Махонина перешел на работу в краевую администрацию заместителем руководителя администрации губернатора, директором департамента внутренней политики администрации губернатора Пермского края. Ранее он занимал должность секретаря краевой избирательной комиссии.