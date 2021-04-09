Камызяк, Астраханская область, , 11:56 — REGNUM В Астраханской области после нападения бродячих собак, насмерть загрызших местного жителя, возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц Камызякского муниципального района. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

5 апреля на улице Дружбы было обнаружено тело мужчины с множественными телесными повреждениями в виде царапин и проникающих ранений на туловище и голове, предположительно — от укусов собак. Мужчина скончался от массивной кровопотери из-за множественных ран головы, шеи, туловища и конечностей.

По версии следствия, в адрес администрации муниципального образования неоднократно поступали представления и информация правоохранительных и контролирующих органов, а также обращения граждан, которые просили решить проблему агрессивных бездомных собак.

С 2019 года по апрель 2021-го на территории Камызякского района было зарегистрировано 144 случая нападения бездомных собак на граждан. В том числе пострадали 39 несовершеннолетних.

Сейчас в настоящее время в администрации района проводят обыски.