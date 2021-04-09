Уфа, , 11:59 — REGNUM Третий форум школьного образования «Взлетай!» проходит в Башкирии. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что на открытии этого форума, который открыл свои двери в Уфе в Конгресс-холле «Торатау», выступил глава республики Радий Хабиров, кроме этого он вручил преподавателям госнаграды.

Отмечается, что на выставке форума представлены инновационные разработки для образования, такие как межпредметный картографический тренажёр, манипуляторы, интерактивный стол для изучения анатомии человека, а также программы для развития навыков робототехники и программирования и другое оборудование. На форуме также были представлены уникальные технологии для инклюзивного образования: управление компьютером при помощи взгляда, программы для отработки навыков письма и приложение «Читаю без мамы».

Сообщается, что на форуме была представлена и Единая система оценки качества образования Башкирии.

«Этим удобным инструментом могут пользоваться профильные ведомства или муниципалитеты для того, чтобы получить точную статистическую информацию, эффективно управлять образовательным процессом, понимать потенциал каждого педагога. А родители получат возможность отслеживать успеваемость своих детей, видеть меню школьной столовой, пополнять карту школьника». — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что более 1,1 тысячи школ Башкирии могут получить новые компьютерные классы к 2023 году.