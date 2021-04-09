Саратов, , 12:49 — REGNUM В Саратовской области четвертый день подряд регистрируется по шесть летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Таки образом, по состоянию на 9 апреля жертвами COVID-19 стали 863 жителя региона.

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Как сообщает облминздрав, за сутки умерли четыре женщины и двое мужчин в возрасте от 69 до 82 лет.

Больными на сегодняшний день остаются 4492 человека.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области ещё 145 человек за минувший день стали носителями коронавируса. Всего с начала пандемии COVID-19 подтвердился, по информации на 9 апреля, у 56 127 жителей региона. Днем ранее заболели 149 человек. Выздоровели за все время 50 772 пациента, за сутки — 130 человек.

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