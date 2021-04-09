Владикавказ, , 11:54 — REGNUM В Северной Осетии не подтвердили отставку главы республики Вячеслава Битарова. В его пресс-службе сообщили, что глава субъекта 9 апреля работает в обычном режиме, а информация не соответствует действительности, пишет РИА Новости.

Слухи о якобы принятом в Кремле решении об отставке руководителя РСО-Алании Вячеслава Битарова появились в ряде телеграм-каналов.

Им способствовало то, что глава республики в последнее время, по анализам некоторых политологов, входит в список руководителей субъектов РФ, которым в скором времени грозит отставка. В этом же списке находился, в частности, глава Тувы Шолбан Кара-Оглы, и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Первый из них был отправлен в отставку 7 апреля, второй — 8 апреля.

Напомним, Вячеслав Битаров руководит Северной Осетией с 2016 года. Он сменил на этом посту Тамерлана Агузарова, который скоропостижно скончался от болезни.