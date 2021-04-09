Белгород, , 11:56 — REGNUM Подозрительного мужчину с ружьём заметили очевидцы во дворе жилого дома в микрорайоне Улитка посёлка Дубовое вблизи Белгорода. Он несколько раз успел выстрелить в воздух, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 апреля в пресс-службе регионального УМВД.

Личность мужчины установили полицейские, им оказался 44-летний местный житель. В его квартире сотрудники полиции обнаружили четыре штыка к винтовкам, пневматическое оружие, несколько предметов, внешне схожих с корпусами гранат и мин, а также охолощенную винтовку образца 1891/30 годов конструкции Мосина калибра 7,62. Экспертиза показала, что винтовка приведена в негодность за счет внешний изменений, но затвор оказался пригодным к использованию по назначению. По предварительным данным, именно из этой винтовки мужчина стрелял холостыми патронами. В этот момент он был пьян.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении основных частей огнестрельного оружия. Часть предметов, изъятых у него дома, ещё находятся на исследовании. Также на белгородца составлен административный материал за стрельбу в населенных пунктах в состоянии опьянения.