9 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Уральская редакция ИА REGNUM, , 13:00 — REGNUM В Челябинске 104-летний ветеран выздоровел от COVID-19, а в Екатеринбурге будут судить мужчину, убитого силовиками. Об актуальном и интересном за 9 апреля — в обзоре ИА REGNUM.

Екатеринбург Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Из-под домашнего ареста — в СИЗО

В Челябинске обвиняемый в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем гибель женщины, будет водворён в СИЗО. Такое решение принял областной суд.

Ранее Центральный райсуд постановил отправить 37-летнего гражданина под домашний арест. Однако прокуратура посчитала эту меру пресечения несправедливой и не отвечающей обстоятельствам преступления. Напомним, 29 марта автомобилист на большой скорости сбил женщину, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу, и скрылся с места ДТП. Водителя вскоре поймали. Оказалось, что он был пьян.

Камера СИЗО Richard Bistrong

В соцсетях многие интернет-пользователитребуют назначить этому гражданину максимальное наказание — 12 лет колонии. Впрочем, по их мнению, даже такого срока ему будет мало.

Ранее об этом: Сбивший челябинку на переходе водитель отправлен в СИЗО

Суд над покойником

В Екатеринбурге будут судить Владимира Таушанкова, которого силовики убили 31 мая 2020 года при штурме его квартиры. Ему вменяют разбой, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и применение насилия против представителя власти. Первое заседание назначено на 14 апреля. Процесс закрыли от прессы.

Напомним, поводом для штурма его квартиры стало подозрение в том, что он украл обои из магазина. При этом многие из форумчан выражают ему симпатии и считают, что в ситуации с ним силовики были неправы.

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Фронтовик победил COVID-19

В Челябинске 104-летний ветеран войны выздоровел после COVID-19. Этой радостной новостью с журналистами поделились в областном минздраве.

Ахмет Рафиков проходил лечение в горбольнице №1. Заведующая инфекционным отделением Маргарита Сорокина отмечает, что его состояние вызывало у врачей вполне понятные опасения. Лечение начали незамедлительно. «Назначили необходимые препараты, чтобы стабилизировать состояние», — отметила врач.

Ахмет Рафиков Kurchatov74.ru

В итоге фронтовик выздоровел. К настоящему времени он выписан из больницы. Отметим, Ахмет Рафиков освобождал Белоруссию и Польшу, а также брал Берлин.

Также об этом: В Челябинске 104-летний ветеран войны вылечился от COVID-19

Торговцам удостоверениями объявят войну?

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призывает обратить внимание на те СМИ, которые торгуют журналистскими удостоверениями. Об этом он заявил на совещании в полпредстве по УрФО в Екатеринбурге сегодня, 9 апреля.

Фадеев рассказал о том, как провёл «эксперимент», попросив своих коллег купить удостоверение за три тысячи рублей. «Это настоящее СМИ с главным редактором. Красивая корочка, «Пресса» написано!» — сказал глава СПЧ и продемонстрировал «покупку».

Купленное удостоверение он пообещал уничтожить. А за саму проблему торговли такими документами предложил взяться правоохранительным органам.

Также читайте: Глава СПЧ предложил взяться за торговцев журналистскими удостоверениями

Бездомная ночлежка

В Тюмени по решению суда закрыли ночлежку. Она размещалась в частном доме, в котором контролирующие органы выявили нарушения.

Приют для лиц, попавших в трудную ситуацию, организовала организация «Путь Преодоления Урал». Дом был взят в аренду. Однако пожарные выявили в здании множество нарушений по своей части. Так, дом отапливался котельной неизвестной категории пожарной опасности и не был оснащён пожарной сигнализацией. Не оказалось здесь и эвакуационного выхода со второго этажа, кроме того, ширина лестничного марша не отвечала нормам.

Антонио Даттило-Руббо. В бедности с кем ни поведёшься. 1905

Ранее об этом: В Тюмени закрыли ночлежку по решению суда

Кто отловит собак?

Администрация Оренбурга объявила уже третий с начала года аукцион по отлову бездомных животных. Заказчиком является муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства, а начальная цена лота составляет 1 млн рублей. За эти средства исполнитель должен будет поймать к 30 сентября 255 бродячих собак и кошек.

Предыдущие два аукциона были признаны несостоявшимися. Отметим, в Оренбурге, по официальным данным, живут почти 10 тыс. собак при норме 3 тыс. Местные жители жалуются на стаи бездомных животных.

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