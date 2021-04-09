Киев, , 11:53 — REGNUM Остановить враждебные действия Киева против Донецка и Луганска с помощью переговоров не удастся, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 9 апреля, комментируя высказывания заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака.

Как сообщалось ранее, Козак заявил, что развязывание полномасштабных боевых действий в Донбассе со стороны Киева станет для Украины «началом конца«. Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан, если «масштаб пожара» будет значительным, отметил он. Также Козак заявил, что Россия выступает за полную открытость минских переговоров и опубликование всех связанных с этими переговорами документов.

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« Понятно, что граждане России, которых волнует будущее Донбасса и проживающих там русских людей, хотели бы получить ясность, когда там прекратится военное противостояние и что наша страна готова сделать для этого. Не могу сказать, что после вчерашних заявлений, сделанных Дмитрием Козаком в общении с экспертами ИМЭМО и СМИ, на этот счёт появилось больше ясности.

Козак постарался снять напряжённость, нарастающую вокруг темы Донбасса в СМИ. В то же время он на полшага более ясно, чем ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сформулировал позицию России по поводу возможного вмешательства в ситуацию. Патрушев, напомню, на днях заявил, что Россия не собирается вмешиваться в противостояние ДНР и Украины. Козак же сказал, что «Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан, проживающих на территории Донбасса, если масштаб конфликта будет соответствующим». Понятно, что речь идёт о защите не только российских граждан, но что значит «соответствующий масштаб»? До какого «масштаба» жителей Донбасса терроризировать и убивать можно, а после какой черты уже нет?

Другой вопрос: если развязывание Украиной «полномасштабных боевых действий в Донбассе» станет для неё началом конца, то что будет в случае продолжения Киевом «среднемасштабных» враждебных действий в отношении Донецка и Луганска? Она так и сможет их безнаказанно продолжать? Кто её остановит? Не Вашингтон же! И не Париж с Берлином. Остановить её может только Москва!