Киев, 9 апреля, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Остановить враждебные действия Киева против Донецка и Луганска с помощью переговоров не удастся, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 9 апреля, комментируя высказывания заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Как сообщалось ранее, Козак заявил, что развязывание полномасштабных боевых действий в Донбассе со стороныКиевастанет для Украины«началом конца». Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан, если«масштабпожара» будетзначительным, отметилон. ТакжеКозак заявил, что Россия выступает за полную открытость минских переговоров и опубликованиевсех связанных с этими переговорамидокументов.

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« Понятно, что граждане России, которых волнует будущее Донбасса и проживающих там русских людей, хотели бы получить ясность, когда там прекратится военное противостояние и что наша страна готова сделать для этого. Не могу сказать, что после вчерашних заявлений, сделанных Дмитрием Козаком в общении с экспертами ИМЭМО и СМИ, на этот счёт появилось больше ясности.

Козак постарался снять напряжённость, нарастающую вокруг темы Донбасса в СМИ. В то же время он на полшага более ясно, чем ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сформулировал позицию России по поводу возможного вмешательства в ситуацию. Патрушев, напомню, на днях заявил, что Россия не собирается вмешиваться в противостояние ДНР и Украины. Козак же сказал, что «Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан, проживающих на территории Донбасса, если масштаб конфликта будет соответствующим». Понятно, что речь идёт о защите не только российских граждан, но что значит «соответствующий масштаб»? До какого «масштаба» жителей Донбасса терроризировать и убивать можно, а после какой черты уже нет?

Другой вопрос: если развязывание Украиной «полномасштабных боевых действий в Донбассе» станет для неё началом конца, то что будет в случае продолжения Киевом «среднемасштабных» враждебных действий в отношении Донецка и Луганска? Она так и сможет их безнаказанно продолжать? Кто её остановит? Не Вашингтон же! И не Париж с Берлином. Остановить её может только Москва!