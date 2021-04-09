Ростов-на-Дону, 9 апреля 2021, 11:53 — REGNUM В Ростовской области жертвами коронавируса стали ещё 26 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 апреля.
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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 13 женщин в возрасте от 61 года до 92 лет и 13 мужчин в возрасте от 53 до 85 лет. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний.
С начала пандемии в Ростовской области от COVID-19 скончался 3 771 пациент.
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