Ростов-на-Дону, , 11:53 — REGNUM В Ростовской области жертвами коронавируса стали ещё 26 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 апреля.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 13 женщин в возрасте от 61 года до 92 лет и 13 мужчин в возрасте от 53 до 85 лет. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

С начала пандемии в Ростовской области от COVID-19 скончался 3 771 пациент.

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