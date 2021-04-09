Москва, , 11:53 — REGNUM На сегодняшний день постковидный синдром недостаточно изучен медиками, поскольку все они заняты спасением людей от COVID-19. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Этот синдром мало изучен в клинике. Тут клиницисты должны работать, а они пока другими вещами заняты — работают как скорая помощь, спасают людей», — сказал Гинцбург.

По его словам, согласно предварительным данным, постковидный синдром — «это опасная вещь», поскольку иммунные комплексы откладываются на сосуды, и у разных людей они могут проявиться как инсульт, инфаркт, пиелонефрит или ревматоидный артрит.