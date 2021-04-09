Ханты-Мансийск, , 11:53 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Ханты-Мансийске (16) и в Сургуте (12), сообщает 9 апреля региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 67 случаев.

С начала пандемии на 9 апреля в Югре зарегистрировано 54 793 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровел 53 341 человек, скончались 786 пациентов с COVID-19.